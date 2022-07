VIDEO: Kevin Hart se burla de Chris Rock tras cachetada de Will Smith

Si creíamos que la polémica por este bochornoso suceso ocurrido en la última entrega de Premios Oscar había terminado estábamos equivocados porque se filtró un video donde aparece Kevin Hart burlándose de Chris Rock tras la cachetada que le propinó Will Smith.

¡La pareja más querida de Hollywood va cada vez más en declive!

Para explicar las cosas de mejor manera hay que regresar el tiempo a la semana pasada (julio 23), cuando los dos comediantes compartieron escenario junto a Dave Chappelle en New York, ya que al terminar el espectáculo protagonizaron una situación sumamente peculiar que reavivó lo sucedido durante la última entrega de los Oscar.

¿Cómo se burló Kevin Hart de Chris Rock? En un video que se ha divulgado mucho en redes sociales se observa a Kevin Hart empeñado en que su amigo Chris Rock adopte la cabra que le ha traído. No obstante, Chris Rock se niega a hacerse cargo del animal. El show continuaba con total normalidad hasta que Dave Chappelle le preguntó por el nombre de la cabra que se encontraba en el escenario.

Ante esto el comediante y conductor respondió diciendo que se llamaba Will Smith, algo que fue muy celebrado por el público que se mostró bastante contento por esta iniciativa que, vale decirlo, tiene un contexto favorable ya que Kevin Hart es amigo de los dos integrantes de esta polémica situación.

No hubo problema alguno entre los comediantes que compartieron escenario, aunque el animal terminó defecando y ensució las botas de Chris Rock. Ahora bien, es justo destacar que es innecesario meter a una cabra para una situación como esta pues no tiene por qué estar en lugares en los que no habita ni mucho menos ser utilizada para desarrollar humor cuando hay recursos suficientes para generar diversión en la gente.