VIDEO: La llevan sus padres a jurar para que no le hable a su ex.

Ir a jurar a la iglesia para no beber más es una práctica muy común en México, pero ¿te imaginas ir a jurar para ya no hablarle a tu ex? Seguramente no; sin embargo, algo así sucedió y se hizo viral en TikTok, luego de que un usuario exhibió como los padres de una chica la llevaron a jugar para que ya no le hablara a su ex.

Pareciera una broma, pero no lo es, pues tal parece indicar que el ex de esta joven es muy dañino en su vida, por ello, los padres decidieron tomar cartas en el asunto y recurrieron a la divinidad para que su hija deje de buscarlo y tener comunicación con él.

En el video compartido por el usuario de TikTok @mr.valeskaa se aprecia como los padres de una joven recurrieron al juramento divino para que su hija no volviera a hablarle a su ex. La usuaria a la que sus padres llevaron a realizar el juramento fue identificada como @_iveth2 y se aprecia como ambos padres sostienen de los brazos a la joven mientras ella jura frente a la virgen no hablarle a su ex otra vez.

El video titulado “Medidas desesperadas” y difundido en TikTok ha desatado un sinfín de risas, burlas y comentarios irónicos entre los internautas. Actualmente cuenta con más de 3.5 millones de reproducciones, más de 13.5 mil comentarios y 514.3 mil likes.

Algunos internautas aseguraron que podrían ser ellos los que estuvieran en esa situación, mientras que otros aseguraron que esto es lo más random que han visto, aunque hubo quienes dijeron que sale más barato pagar el psicólogo o ir a una terapia.

“Gracias por exhibirme, que detalle”, “No me río porque bien podría ser yo”, “Medidas extremas que sí ando necesitando la vdd”, “Le habla para contarle lo que pasó”, “Situaciones desesperadas, requieren medidas desesperadas”, “Yo en unos meses”, “Yo con mi casi algo”, “Ojalá Diosito haga su obra”, fueron algunos de los comentarios.