VIDEO: La cachan siendo infiel, asegura que es “culpa de Satanás”.

Justo cuando creíamos haber visto todo aparece el internet y nos muestra que nunca es suficiente, como dirían los Ángeles Azules, y nos sorprende con algo nuevo, tal como sucedió con una mujer que culpó nada más y nada menos que al mismísimo Satanás de haberle sido infiel a su esposo con otro hombre y en plena Semana Santa. ¡No puede ser!

La Semana Santa es una época de reflexión; sin embargo, alguno que otro aprovecha para hacer una que otra maldad, como serle infiel a su esposo (a), por ejemplo. Los hechos ocurrieron en un motel ubicado en la ciudad de Mato Grosso do Sul, en Brasil, luego de que un pastor de Brasil sospechara que su mujer le ponía los cuernos bien y bonito, por lo que decidió tomar cámara en mano y seguirla para aclarar sus dudas.

Sin embargo, vaya decepción que se llevó al ingresar a la habitación del motel, ya que encontró a su esposa con otro sujeto. Al ser descubierta la mujer intentó esconderse en el baño, mientras que el otro hombre únicamente se limitó a ponerse su playera y salir del lugar como si no pasara nada.

“Arruinaste mi vida... destruiste a mi familia”, gritaba el hombre que cachó a su esposa con otro.

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En el video difundido por medios brasileños se puede ver a la pareja de amantes cachados con las “manos en la masa”, por lo que de inmediato se hizo viral, pero no solo por tremenda infidelidad, sino porque el amante de la mujer resultó ser, a su vez, líder de otro culto cristiano. Cabe señalar que la mujer y su esposo eran pastores de una congregación religiosa.

Luego de hacerse viral el video, la mujer salió a dar declaraciones a los medios de su país y aseguró que tanto ella como su amante no tuvieron la culpa de lo ocurrido, ya que fueron infieles porque una fuerza malvada se los ordenó (Satanás).

“Fueron errores, pero no es nuestra culpa. Nosotros fuimos víctimas de Satanás para escandalizar y embarrar nuestros nombres. Fuimos usados por el diablo”, declaró la pastora a medios brasileños.