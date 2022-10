VIDEO: Luisito Comunica le propone matrimonio a su novia y todo se salió de control.

El nombre de Luisito Comunica se ha vuelto tendencia en las últimas semanas y recientemente acaparó los reflectores después de que circulara un video en redes sociales en el que supuestamente le pidió matrimonio a su novia Arianny Tenorio mientras se encontraban en un famoso parque de diversiones de Estados Unidos, no obstante, las cosas se salieron de control y las cosas no terminaron como esperaba.

El video en cuestión no fue compartido por el famoso influencer, sino por el usuario unicornioedm de TikTok y lo acompañó con el texto; “Luisito le propone matrimonio a su novia y lo corren de Disney”.

En el video se puede ver al influencer arrodillarse frente a la guapa modelo venezolana, acto seguido saca un estuche en el que aparentemente estaba la sortija de compromiso con la que le pidió matrimonio a Arianny Tenorio, quien quedó atónita con tremenda sorpresa.

Todo marchaba en orden, pero cuando Tenorio se disponía a colocarse el anillo apareció un hombre de la nada y les pidió que se alejaran de la zona, por lo que el influencer y su novia tuvieron que retirarse del lugar donde se encontraban.

Luisito Comunica propuso matrimonio en Disney y lo corren pic.twitter.com/XcO70K39yj — Lo + viral (@VideosVirales69) October 12, 2022

¿Realmente le pidió matrimonio? Muchos de los fans del influencer se fueron con la finta y creyeron que todo había sido real; sin embargo, todo se trató de una parodia y el sujeto que les pidió que se retiraran era su hermano. Cabe mencionar que el video fue grabado hace ya algún tiempo.

El influencer, su novia y su hermano parodiaron a una pareja que se encontraba en un lugar restringido del parque de diversiones en cuestión y al que únicamente tenía acceso personal autorizado, por lo que el creador de contenido no perdió oportunidad para parodiar tan épico momento que se volvió viral en redes sociales.





En aquella ocasión la pareja fue retirada del lugar, posteriormente, el parque de diversiones se ofreció a pagarles la luna de miel por tan lamentable suceso, por lo que Luisito Comunica decidió hacer lo mismo para ver si él y su novia corrían con la misma suerte.

luisitocomunica, miren este video random que paso en Disney wow..... 😲😂😂

Hasta ahora se desconoce si el creador de contenido y su novia tienen pensado dar el siguiente paso en su relación, lo único cierto es, que ya viven juntos y viajan juntos como pareja. De hecho, hace poco su pareja sufrió una agresión sexual en las calles de la CDMX después de que un hombre la tocara sin su consentimiento.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron muy duro y me dijeron cosas morbosas, y no me voy a quedar callada”, denunció la novia de Luisito Comunica a través de sus redes sociales.