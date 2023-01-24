VIDEO: Así se llevaron a María Ángela del paradero de Indios Verdes.

Una cámara de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México captó el momento exacto en el que María Ángela de 16 años y quien fue reportada como desaparecida, fue sustraída por un sujeto en el paradero de Indios Verdes.

De acuerdo con los primeros reportes, el jueves 19 de enero, María Ángela se encontraba afuera de los baños del Cetram Indios Verdes esperando a su madre, cuando una persona se la llevó a la fuerza sin que los comerciantes y las personas que ahí se encontraban hicieran algo.

En las siguientes horas, tanto su madre, como familiares y amigos hicieron un bloqueo a la salida a la carretera México-Pachuca para demandar la aparición con vida de la joven de 16 años. Fue la noche del sábado 21 de enero, cuando la FGJCDMX informó que había sido localizada con vida.

Al respecto, los medios indicaron que la adolescente había sido encontrada por habitantes de Nezahualcóyotl, quienes recurrieron a policías municipales para realizar su rescate. Contaron que María Ángela presuntamente estaba desnuda, con pies y manos atados y con golpes de violencia y que únicamente estaba cubierta con una bolsa negra de plástico.

Además, está circulando en las redes un video en donde se muestra la forma en la que fue sustraída de la estación Indios Verdes, donde esperaba a su madre.

¿Qué muestra el video en donde se ve a María Ángela en el paradero?

María Ángela, quien fue encontrada el sábado en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, había sido tomada del brazo por un hombre en el paradero de Indios Verdes, ante la indiferencia de las personas de los puestos.

ASÍ SE LLEVARON a MARÍA ANGELA

Cámaras del @C5_CDMX captaron a la menor afuera de los baños en el @MetroCDMX I Verdes.

Aunq se dijo q se la llevaron del brazo, solo se aprecia q se va con un hombre.

Ella contó q la drogaron y encadenaron.



Las imágenes pic.twitter.com/7WGJRwKDxG — Carlos Chávez (@CarlosC5chavez) January 24, 2023

En la breve grabación que se encuentra circulando en redes sociales, se observa el momento en el que la joven va caminando junto a un hombre afuera de los baños públicos del Metro, en el paradero de Indios Verdes, ubicado en alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

En el video es visible la presencia de un hombre que porta un chaleco negro y una playera blanca de manga larga, quien aparentemente sustrae a la joven de 16 años y la dirige hacia la parte trasera de unas camionetas.

Al ser localizada, María Ángela relató que se junto con ella se encontraban dos jóvenes más: una de 11 años y una mayor de 18 años. Además, la joven relató que la drogaron y la encadenaron.

