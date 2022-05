VIDEO: Le propone matrimonio en el funeral de su padre.

Las redes están llenas de todo tipo de cosas que generan gracia o simpatía, pero en esta ocasión nos toca hablar de un video donde un hombre le propone matrimonio a una mujer en el funeral de su padre.

Esto proviene de Tik Tok y es uno más de esos ejemplos de propuestas de matrimonio delante de muchas personas que terminan saliendo mal. Ahora bien, hay algo en lo que podemos coincidir, en que hay momentos para todo. Definitivamente intentar hacer algo así en medio de un funeral es algo extremadamente indiscreto.

Así le propuso matrimonio un hombre a una mujer en el funeral de su papá

Este hombre no tuvo mejor idea que proponerle matrimonio a su mujer mientras ella estaba sollozando en frente del ataúd de su padre. No queda claro si termina dando una respuesta positiva, pero si es evidente que los presentes no estuvieron a gusto con esta idea poco original.

El video tuvo lugar en Limpopo, Sudáfrica y cómo podemos darnos cuenta, tuvo un nivel de trascendencia enorme dentro de las redes sociales pues ha tenido un nivel de popularidad enorme y ha traspasado las fronteras.

Esta peculiar situación ya ha logrado superar las 289.200 reproducciones, más de 8 mil likes y poco más de 700 comentarios en donde coinciden que no era el momento ni el lugar para desarrollar una propuesta de este tipo.