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(VIDEO) Quería demostrarles que sabía patinar y se fue de cara.

Esta chica tenía la pinta de ser una experta con la patineta. Sin embargo, cuando intentó bajar por una rampa no logró avanzar ni un metro. Fuerte impacto.

caída patineta

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Esta chica no tuvo su día luego de una fuerte caída en un parque de patinaje. Llegó muy confiada al borde de una de las rampas, pero cuando se quiso deslizar hacia abajo, no salió como esperaba. La patineta se atoró y ella salió expulsada hacia adelante.

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Después de haber impactado contra el suelo, ella se puso de pie. Fingió como si no le hubiera dolido tanto, pero en el video se ve claramente que el golpazo. Mejor estar bien equipada y con la ayuda de un experto antes de volver a hacer el ridículo en redes.

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