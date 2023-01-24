(VIDEO) Quería demostrarles que sabía patinar y se fue de cara.

Esta chica no tuvo su día luego de una fuerte caída en un parque de patinaje. Llegó muy confiada al borde de una de las rampas, pero cuando se quiso deslizar hacia abajo, no salió como esperaba. La patineta se atoró y ella salió expulsada hacia adelante.

Alejandra Carvajal te cuenta la Leyenda del Callejón de las Hadas

Después de haber impactado contra el suelo, ella se puso de pie. Fingió como si no le hubiera dolido tanto, pero en el video se ve claramente que el golpazo. Mejor estar bien equipada y con la ayuda de un experto antes de volver a hacer el ridículo en redes.