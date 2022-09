VIDEO: Rubén Albarrán causa polémica por destrozar peluche durante concierto.

Café Tavuba es una de las bandas más icónicas de México; sin embargo, Rubén Albarrán, su vocalista, fue blanco de críticas y una serie de abucheos durante un concierto que la agrupación dio en Bruselas, Bélgica tras decapitar un muñeco de peluche.

Tal parece que el vocalista de Café Tacvba no le hizo nunca gracia que le lanzaran uno de esos peluches que se han hecho presentes en los últimos conciertos, así que no ocultó su malestar y decidió arrancarle la cabeza.

¿Qué hizo Rubén Albarrán? El video de Rubén Albarrán destrozando el muñeco de peluche se hizo viral en Twitter, en el clip se observa como el intérprete de “Ingrata”, “Chilanga banda” y “El baile y el salón”, entre otras, decapita y destroza el peluche frente al público y posteriormente lanzó sus pedazos a los presentes.

A pesar de que Albarrán agradeció el gesto, prefirió no quedarse con el muñeco en cuestión y los destripó en pleno escenario, hecho que sorprendió a los asistentes, quienes se molestaron y le lanzaron infinidad de abucheos y una rechifla sonora.

“Muchas gracias, el detalle es muy bonito, pero la verdad odio al…”, dijo Albarrán antes de deshacer el muñeco.

“Perdón, muchas gracias… querían sangre”, bromeó Albarrán mientras sujetaba al muñeco roto. El hecho desencadenó una serie de opiniones divididas.

"Baia, baia"... Pues que a Rubén Albarrán de Café Tacvba no le causan gracia los muñecos del Dr. Simi y por ello descabezó uno que le aventaron. pic.twitter.com/tHumnQxvFy — Monterrey Rock (@mtyrock) September 14, 2022

Así reaccionaron las redes

El hecho no pasó desapercibido entre sus fans y no tan fans, sobre todo porque Rubén Albarrán se ha mostrado en contra de la violencia y en esta ocasión hizo todo lo contrario. Hubo personas que se rieron, mientras que otros reprobaron lo hecho por Albarrán.

“El que siempre habla de la no violencia”, ¿Qué culpa tiene el peluche?”, “Muy mal”, “lamentable que un artista haga eso y que genere odio y propague odio en el escenario”, Eso no fue gracioso!”, “Como querer llamar la atención”, “Muy rudo, pero no le queda”, fueron algunos de los comentarios.