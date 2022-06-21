¿Karely Ruiz tiene novio? La captan besándose con famoso youtuber.

Es una de las mayores figuras de las redes sociales en estos momentos y su vida laboral puede no ser el único motivo por el que hablemos de ella, pues parece que Karely Ruiz tiene novio, ya que la captan besándose con un famoso youtuber.

Usuarios y usuarias de distintas plataformas digitales ya han comenzado a desarrollar teorías respecto a esta posibilidad y muchos han mostrado su alegría ante este hecho como sus ganas de que esto se termine de transformar en una certeza.

¿Con quién captaron a Karely Ruiz besándose?

Fofo Márquez es el otro protagonista del hecho. El joven es un youtuber que en su canal cuenta con poco más de 88 mil suscriptores. Se dedica a mostrar su vida de lujos y hay varios videos en YouTube donde explican quiénes son las famosas con las que ha salido y quién es su padre y por qué tiene tanto dinero.

Fofo Márquez besa a Karely Ruiz… pic.twitter.com/mNEJ2CeI0R — Lo + viral (@VideosVirales69) June 17, 2022

Hasta el momento, ni Karely Ruiz ni 'Fofo' Márquez han declarado algo de este suceso, pero sus seguidores se mantienen al pendiente de las historias en Instagram de Karely, donde puede revelar si existe o no un romance o noviazgo entre ellos. Aunque se sabe que la modelo no cuenta mucho sobre su vida privada, así que solo Fofo Márquez podría hablar sobre el tema.

Karely Ruiz ha dicho que prefiere de pareja a un hombre 'feo' pero que la atienda bien y que hasta lo podría sacar de trabajar. En tanto, Fofo Márquez es un influencer polémico, ha sido señalado de sacar provecho de otros famosos y de ser machista.

