VIDEO: Shakira insulta a Piqué frente a todos en un evento de sus hijos.

La separación entre ambos ha dejado mucha tela para cortar, ya sea por lo inesperado como por la popularidad de las partes. Ahora bien, los hechos que se fueron desencadenando desde mayo han sido muchos y en esta ocasión Shakira insultó a Piqué frente a todos en un evento de sus hijos.

¿Qué opinan los conductores la actitud de Piqué con Shakira?

La colombiana y el catalán tienen en común un aspecto que está establecido en el acuerdo de separación que firmaron una vez que finalizó su vínculo: ninguno habla mal en público del otro. Esto lo establecieron con el fin de preservar la tranquilidad y estabilidad de Sasha y Milan, sus hijos. Es una realidad que han respetado este punto aunque es un hecho que de una manera u otra siempre terminan expresando algún tipo de mensaje que muchos interpretan como una indirecta, tal y como ha sido en esta ocasión.

¿Cómo fue que Shakira insultó a Piqué frente a todos en un evento de sus hijos?

Shakira y Gerard Piqué coincidieron en un partido de beisbol de Milan. Algo a destacar es que no se sentaron juntos sino que se mostraron con una cierta distancia, algo que es común para estas oportunidades. Dicho esto, hubo un momento en el que la cantante expresó una seña que dio que hablar.

Usuarios y usuarias de internet notaron que hubo un momento donde la oriunda de Barranquilla levantó su dedo medio mirando directamente a la grada donde se encuentraba el ex defensor del Barcelona y lo mantiene así durante algunos segundos. Posteriormente se rascó un ojo con el dedo de en medio sin dejar de mirar la grada donde se encuentra el ex del Barcelona, quien no deja de mirar su móvil. Tras realizar lo que muchos vieron como una clara Britney Señal volvió a su lugar y no hubo altercado o tensión alguna.

Mientras esto aconteció hay fuentes que afirman que Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo con la tenencia compartida de sus hijos. Todo indica que la colombiana se iría a vivir a Miami con Sasha y Milan y el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 tendrá que viajar mucho para pasar tiempo con sus pequeños aunque, es justo decirlo, ambos seguirán viajando a Barcelona en ciertas ocasiones para estar junto a su padre.