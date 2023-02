VIDEO: Sonido Pirata saca el paso de Alfredo Adame y se hace viral.

Sonido Pirata saltó a la fama gracias al internet y a sus videos de TikTok en donde aparece Medio Metro bailando; sin embargo, su relación llegó a su fin y el bailarín original tomó un rumbo diferente al sonidero. En los últimos días se hizo viral el paso de Alfredo Adame gracias al sonido.

Conoce la historia de Héctor, ‘El Pregrino Sonidero’.

Mucho se habló y especuló tras la separación de Medio Metro y Sonido Pirata, incluso hubo quienes aseguraron que el bailarín era un malagradecido y que sin el sonido no era nadie. Una vez que las aguas se calmaron, Julián Rodríguez, líder del sonido rompió el silencio y reveló como fue su distanciamiento.

Te puede interesar: Medio Metro anuncia que abrirá su cuenta de OnlyFans.

¿Qué dijo Sonido Pirata sobre la ruptura con Medio Metro?

El bailarín aseguró que el animador y dueño de este sonido lo había despedido: “Él me despidió, él sabe por qué hizo las cosas, no me fui por el interés del dinero”. No obstante, en una reciente entrevista con Yordi Rosado, Julián Rodríguez reveló que repartía 2 mil pesos entre todos sus integrantes, por lo que a cada uno le correspondían 500 pesos, esto después de que José Eduardo revelara que no le pagaban lo mismo.

Así mismo, aseguró que lloró con la partida de José Eduardo Rodríguez: “Sí lloré, yo no niego que lloré dos días cuando se fue. Porque todavía cuando le hablé le dije ‘¿qué onda Medio Metro? Contéstame la llamada’. Hasta que me dijo: ‘¿sabe qué? Yo ya me voy a mover solo porque el alma del grupo soy yo, al gente al que quiere ver es al Medio Metro y donde quiera me quieren entrevistar”.

También te puede interesar: Medio Metro explota contra Alfredo Adame tras pleito callejero.

“Yo le dije: ‘Somos un grupo, vamos a seguir trabajando’, y me dijo ‘no, porque yo quiero crecer’, y yo sí me sentí algo triste, dije ‘no manches, todo el año nos preparamos y cómo de repente me dice éste que ya se acabó. Y sí lloré porque me duele de alegría de mucha gente, porque desde que llegamos al evento y la gente nos ve, ya está la alegría”, añadió.

¿Cómo es el paso de Alfredo Adame? Sonido Pirata sigue dándolo todo a pesar de que Medio Metro ya no está. Tan es así que en los últimos días se hizo viral el paso de Alfredo Adame en una de sus presentaciones. El paso fue creado a modo de burla e ironía.

Te puede interesar: Así busca el Medio Metro reconciliarse con Sonido Pirata.

El paso de Alfredo Adame por el nuevo Medio Metro, consiste en tirarse al suelo y hacer las famosas patadas de bicicleta, esas que tanto se encargó de pregonar el polémico actor y conductor en distintos espacios. La famosa técnica surgió a raíz de una pelea callejera que sostuvo el actor en la lateral de Periférico Sur, muy cerca de su casa.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se hizo viral de inmediato, por lo que los comentarios de los internautas no se hicieron esperar: “El pasito de Alfredo Adame, para que no lo demande Alfredo Adame”, “Se pasó de lanza con ese pasito definitivamente el genio es Sonido Pirata”, “Ahora que lo vea les va a ir a armar un desma…”, “La neta se la rifaron”, “Banda, tengo miedo de encontrarme a Alfredo Adame y ser el único que pierda contra él”.