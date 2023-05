VIDEO: Yeri Mua rompe en llanto, revela que sus papás ya no la quieren.

Yeri Mua es tema de controversia. En esta ocasión, la llamada “Bratz Jarocha”, se dejó llevar por sus sentimientos desde una transmisión en vivo con sus miles de seguidores.

Entre el llanto, la influencer confesó que en este momento la relación con sus padres no es la mejor y que si sabe de ellos, es por medio de las redes sociales y no porque muestran un interés por acercarse a ella.

En el video, la originaria de Veracruz dijo que su mamá fue quien le pidió que se alejara de ellos luego de saber que es novia de Naim Darrechi, una celebridad de internet de España.

“Yo no me alejé, yo tomé mi distancia porque fue lo que ellos me pidieron que hiciera”, compartiría Yeri Mua al respecto. “No puse a mi novio por encima de mis padres”.

Si bien, describe llevarse mejor con su papá, las últimas declaraciones que hizo de su mamá estarían afectando su relación con él. “Sí me gustaría que antes de hacer en vivos, que me hablaran, me hubieran buscado y pues no, tenemos una comunicación muy de la mie...”, dijo.

“A veces quisiera recibir un mensaje, una visita o un te quiero, no sé, pero yo sé que nuestra comunicación nunca ha sido buena y siempre ha sido difícil, tediosa, siempre he sido como la hija complicada”. Así, Yeri Mua deja ver que es consciente de la situación y que la falta de comunicación les afecta. “No quiero ser un problema para nadie, pero ya vivo sola, no soy un problema para nadie, soy un problema para mí misma y ya”, comentó entre lágrimas.

¿Qué dijo la mamá de Yeria Mua durante su transmisión en vivo?

Como bien dice Yeri Mua, ella no es la única de sus parientes que se siente cómoda hablando frente a la cámara. Su mamá igual está familiarizada con las transmisiones y los en vivo.

Al respecto de su hija influencer, estas fueron sus palabras:

“Pues solamente estoy enfocada en Joshua, ahorita, en su momento estuve enfocada en Joshua y Yeri, pero pues Yeri ya es adulta, tiene su vida aparte, ya es una adulta independiente”.