Esto es lo que viene para Ricky Martin tras los escándalos que invaden su vida.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se ha vuelto tendencia en los últimos días, pero no por su brillante carrera, sino por una polémica en la que se ha visto envuelto después de que fuera acusado por violencia doméstica.

Autoridades de Puerto Rico emitieron hace unos días una orden de restricción contra el intérprete de “La copa de la vida”, quien se encuentra casado desde 2017 con Jwan Yosef, por una denuncia bajo la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica.

La orden fue expedida por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan; sin embargo, el nombre del denunciante no ha sido revelado debido a que se trata de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, aunque el hermano del cantante, Eric Martin, declaró en un Facebook Live que fue su sobrino el que interpuso la denuncia por “problemas mentales”.

De acuerdo con medio boricuas, en la orden de restricción se detalla que las partes se relacionaron durante siete meses y se separaron hace dos, no obstante, Ricky Martin tendría contacto con el demandante, pues supuestamente lo llama a menudo y lo merodea, por lo que la víctima teme por su seguridad.

Ricky Martin responde

El cantante se pronuncio en su cuenta de Twitter sobre lo sucedido y aseguró que la orden “se basa en alegaciones totalmente falsas” y señaló que enfrentará el proceso “con la responsabilidad que me caracteriza”.

“Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”, señaló Ricky en un breve comunicado.

Hermano de Ricky se pronuncia

Como mencionamos anteriormente, Eric Martin, se pronunció al respecto y aseguró que fue un sobrino del cantante quien interpuso la denuncia y aseguró que tiene “problemas mentales”.

“Eso no se sabe, porque se mantiene callado. Yo ya estoy cansado de estar callado. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54. No dodo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad”, declaró.

Pero también envió un mensaje a su familiar, con quien ha intentado ponerse en contacto. “Lo que yo puedo decir aquí es que mi sobrinito, espero que escuche esto. Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo”.

En el Facebook Live Eric Martin asegura que su sobrino (quien tiene 20 años, no es menor de edad como se ha sugerido y es el hijo de Vanessa Martin, hermana de Ricky Martin -no es el sobrino de Jwan Josef-) sufre de problemas mentales y que se ha alejado de toda su familia

¿Qué dijo Padme Vidente? Nuestra vidente de cabecera habló sobre la situación que enfrenta el cantante puertorriqueño y señaló que a Ricky Martin se le vienen diversas cuestiones, incluso funerarias donde una persona muy cercana a él va a morir, pero eso no es todo, sino también podría sufrir una gran pérdida económica.

“Lo que también podemos ver en este oráculo, pues bueno, que la falta de información y que no le han dicho realmente todo, puede incluso, tener una gran pérdida económica y no me refiero precisamente a las demandas que vas a tener Ricky, esas las vas a ganar, pero, por ahí quizás tu contador o algunas personas que están manejando tus contratos van a hacer que tengas una gran pérdida con ello”, finalizó.