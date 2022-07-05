Hermano de Ricky Martin sale en defensa del cantante con polémico mensaje.

El nombre de Ricky Martin está entre dicho, no sólo por la demanda qué su exmanager, Rebecca Drucker interpuso en su contra en abril pasado, reclamando una compensación millonaria que no recibió a pesar de que, según ella, prácticamente le salvó la carrera.

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Si no, porque este fin de semana se destapó una orden de restricción en su contra, solicitada por un joven cuya identidad permanece resguardada y, quien asegura haber sido víctima de un episodio de violencia a manos del cantante.

Fue el periodista puertorriqueño, Fernan Vélez, quien hizo pública la orden, emitida luego de que el denunciante asegurará que sostuvo una relación con Ricky Martin por 7 meses que se separaron hace 2, pero que Ricky no acepta la separación, que lo llama con frecuencia y que lo ha visto merodeando su residencia en San Juan Puerto Rico y menos en tres ocasiones, por lo que teme por su seguridad y cree que existe riesgo inmediato de maltrato.

También, asegura que Ricky consume alcohol y drogas, por cierto, que según el periodista el denunciante tiene 21 años y es sobrino del cantante.

La respuesta de Ricky Martin ante la denuncia en su contra.

Por lo pronto y sobre esta acusación, el equipo de Ricky Martin y el mismo, emitieron comunicados afirmando que las alegaciones que condujeron a dicha orden de restricción son falsas, dicen estar seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz, su cliente será plenamente reivindicado.

En su cuenta de Twitter, Ricky agregó que enfrentará el proceso con la responsabilidad que lo caracteriza, y precisó que, por ser un asunto legal en curso, no puede hacer expresiones particulares.

Además, de agradecer las innumerables muestras de solidaridad; llama la atención que Ricky no se haya pronunciado igual que la demanda de su exmanager, quien lo representó del 2014 al 2018 y, en la que, por cierto, también se afirma que consume sustancias.

Hermano de Ricky Martin sale en defensa del cantante.

Tras las serias acusaciones en contra de Ricky Martin, el primero en romper el silencio fue el hermano del cantante, quien mandó un fuerte mensaje a su sobrino.

Este es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma, que él tenga problemas mentales son otros veinte pesos, hemos estado luchando toda la vida por eso, pero que eso no se sabe, que se mantiene callado. Yo ya estoy cansado de estar callado, y sí se destapó la olla de grillo, por eso es que yo siempre he dicho ‘Mucho cuidado con la ley 54, mucho cuidado con las órdenes de protección’

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