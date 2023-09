VIDEO: ¡Fingió su muerte! Esta ardilla merece el premio a mejor actriz

El mundo de los animales no deja de impresionarnos ni de regalarnos momentos inolvidables así como de risa, tal como lo hizo esta pequeña ardilla voladora, que demostró a todos los internautas su increíble talento y dotes para la actuación, no hay duda de que se merece el premio a la mejor actriz. Podemos observar en el video como la ardilla va caminando y sin querer tira una escoba, es ahí cuando empieza su gran actuación. El roedor levantó la escoba para después tirarse al suelo, estiró sus extremidades y colocó la escoba encima de ella simulando una extrema escena del crimen. Así que podemos notar que la ardilla no solo es buena en el ámbito de la actuación, sino que también es buena para poder montar una gran escena del crimen y hacer que todo parezca sumamente real.

Este aviario conserva especies en peligro de extinción y necesita ayuda

Te puede interesar: ¡Perrito travieso le provocó un accidente doloroso a su dueña!

El video ha recorrido con gran éxito las redes sociales donde muchos le aplauden y felicitan por su gran talento, además la apodaron “Ardilla dramática” o “La mejor actriz del mundo”, mientras a otros esto les causó demasiada ternura. Sin duda este pequeño animalito ama el mundo del drama y el teatro, porque no cualquiera capta la atención de las personas.