VIDEO: ¡Perrito travieso le provocó un accidente doloroso a su dueña!

Los animales siempre son una grata compañía y muchas veces son compañeros de aventuras, pero si de animales hablamos los lomitos tienden a ser los socios ideales para el humano, pues tienen muy buenas cualidades, son leales y además de eso amorosos, divertidos y hasta tiernos, pero muchas veces son los más traviesos y eso es exactamente lo que los hace la perfecta compañía, porque con ellos se viven las mejores aventuras y anécdotas. En este video podemos ver a una mujer que salió de su casa y caminó hacia su camioneta con mucha precaución, ya que por las bajas temperaturas el pavimento se encontraba congelado, pero detrás de ella salió su perrito, que no la quería dejar ir, se pegó tanto a ella que la empujó e hizo una gran chuza, porque la mujer se resbaló sin poder sujetarse de nada y seguramente con ese fuerte sentón se le enfrió la retaguardia y hasta las ideas.

No importa si somos unos niños, adolescentes o mayores de edad, los lomitos siempre nos regalan grandes historias que guardaremos por siempre en los corazones, así que tal vez la mujer no se enojó por el pequeño accidente, porque al ver el video seguro que se dio cuenta que no fue la intención de su amigo perruno el tirarla.