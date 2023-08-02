VIDEO: Así reaccionó un bebé al escuchar por primera vez a su mamá

Muy poco se habla del tema, pero son diversos los agentes que causan que los bebés nazcan con sordera, pueden ser factores hereditarios hasta complicaciones en el embarazo o parto. Gracias a los avances en la medicina se ha logrado que varios pequeños que nacen con sordera, puedan tener audición por medio de aparatos que les cambian por completo la vida, ya que si hay un pronóstico temprano de la sordera infantil se pueden prevenir varios factores negativos como la falta de desarrollo emocional o social del pequeño. En este video podemos observar un momento demasiado tierno, en donde un pequeño que nació sin audición escuchó a su mamá por primera vez gracias a un aparato conocido como BTE retroauricular.

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Cuando le colocan el aparato el bebé se queda atento a todo lo que pasa y escucha por primera vez a su alrededor, mira a su madre mientras ella le habla con una voz cálida que seguro al pequeño le causó emoción, pero a la vez tranquilidad al vivir este momento mágico. El video se compartió en redes sociales y se hizo viral en cuestión de segundos, donde los internautas expresaron su emoción al ver la expresión del pequeño, que sin duda dejó a todos con los sentimientos a flor de piel.