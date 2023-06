VIDEO: Esta pequeña solo puede dormir si está en una extraña posición.

¡Diversión pura y extrema! Te presentamos los bloopers Al Extremo.

Los niños nos sorprenden a diario con sus ocurrencias o travesuras extremas, normalmente lo hacen cuando están despiertos, pero esta pequeña hasta dormida dejó a todos con la boca abierta. En este video podemos observar a una pequeña durmiendo muy tranquila en su cama junto a alguien más “aparentemente”, pero no es así, solo es ella quien está acostada. Muchos nos quejamos de las posiciones para dormir, ya que nos llegamos a sentir muy incómodos, de lado, boca abajo o boca arriba, pero ese no es el caso de esta pequeña, al contrario, cuando su mamá se acercó a destaparla, grabó la técnica de su niña para poder quedarse dormida.

Tal como se observa en el video, la pequeña tiene una pose que para nada se ve cómoda, pero es la única forma en que ella puede caer en los brazos de Morfeo, después de unos minutos para conciliar el sueño, su madre la acomoda para que no amanezca adolorida y no hay poder humano que la despierte, aunque la mueva con fuerza, es por eso que no cabe duda de que es una niña extrema hasta cuando duerme.