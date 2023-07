VIDEO: ¡Descuidan unos segundos a un pequeño y se rapa en el super!

¡Gran invasión de baches en la colonia Izcalli Jardines en Ecatepec!

Todos sabemos que los más pequeños son unos aventureros en la vida y que sin duda van marcando experiencias para ellos y para los papás a lo largo de su infancia, pero hay que aceptar que hay de travesuras pequeñas a travesuras extremas. Para ejemplo de ello, está este niño que acompañó a su mamá al supermercado y mientras todo parecía ir de maravilla con las compras, la señora bastante confiada se descuidó por unos segundos viendo algunos artículos. El pequeño aventurero decidió que era un buen momento para un cambio de look extremo, así que se acercó a las máquinas rasuradoras y sin pensarlo, prendió una de ellas como todo un experto para después pasarla por en medio de su cabello.

Te puede interesar: Esta pequeña solo puede dormir si está en una extraña posición.

A los pocos segundos su madre se dio cuenta de lo que estaba pasando y corrió hacia el niño para detener la locura o más bien la travesura que estaba cometiendo, se puede ver claramente en el video la reacción de la mamá, por supuesto que no sabía si reír o llorar en ese instante. Mientras la señora estaba asimilando lo que su hijo hizo, él solamente se tocaba la cabecita, tal vez pensaba que el corte de cabello le había quedado como él quería, ya que quedó con una enorme rapada en medio. Seguro que después de ese día la mamá será más precavida y no descuidará ni un momento al travieso, ya que se volvió viral en las redes sociales e indudablemente no olvidarán aquel día.