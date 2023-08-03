VIDEO: A pocos meses de nacida ¡y ya recibe flores!

Este hombre nos demuestra a todos que el primer príncipe azul de una nena debe ser ¡su papá!, por eso aunque esta pequeña tiene solo pocos meses de nacida, él la llena de detalles hermosos. En el video podemos observar como el hombre llega a casa y sorprende a su hija con un ramo de flores amarillas y lo mejor es que se notó que a la pequeñita le encantó el gran detalle, porque lo refleja con su hermosa sonrisa. El video compartido en redes, se viralizó en cuestión de minutos y todos los internautas quedaron conmocionados por la acción, además de que aplaudieron el detalle del padre y el amor que tiene por su bebé, quien seguro va a crecer con atención incondicional.

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Indudablemente será una mujer que no se conformará con poco, ya que si desde pequeña está acostumbrada a un príncipe azul, no podrá esperar menos. Así que aquí está la muestra de que sí ¡hay papás muy padres!, quienes se merecen un premio por demostrar sin miedo su cariño absoluto con sus hijos, siendo héroes sin capa o hasta príncipes sacados de un cuento de hadas.