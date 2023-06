VIDEO: ¡Ciclistas quitan la mirada del camino y chocan entre ellos!

¡La población está harta de que estacionen los autos en doble fila!

En el mundo del ciclismo siempre hay percances con los automovilistas, lamentablemente la mayoría de veces se culpa a los conductores por los accidentes que se ven diariamente donde pueden llegar hasta la cárcel por un error, ya que muchas veces se les da la razón a los ciclistas, pero este no es el caso. Este video fue grabado por un conductor que se paró a la orilla de la carretera para poder demostrar que fue una persona muy prudente, cuando pasaban unos ciclistas al lado de su auto uno de ellos le mostró una señal grosera con el dedo mientras lo veía fijamente. Un ciclista más pasó al lado y tomó ventaja del que se portó imprudente con la grosería, pero los dos perdieron la vista del camino así que metros adelante chocaron entre ellos, perdieron el equilibrio y cayeron al piso en un dos por tres que hasta las piernas se les fueron hacia arriba, volviendo esto un momento muy gracioso para el conductor del auto, porque no necesito hacer ningún tipo de acción para que el destino les cobrará a los ciclistas sus actos.

Aunque se volvió un momento divertido a final de cuentas, esto tal vez hubiera terminado en terribles consecuencias, porque los ciclistas iban circulando en el carril contrario a su dirección, lo cual pudo ocasionar un accidente mayor, pero afortunadamente no transitaba ningún auto en ese momento. Esto es un claro ejemplo de que no todos los accidentes de ciclistas son ocasionados por conductores, sino que hay algunos tan imprudentes que son ellos mismos quienes los ocasionan, así que siempre hay que ser precavidos, porque no se sabe cuando se van a atravesar este tipo de ciclistas.