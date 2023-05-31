VIDEO: ¡Se lanzó en bici por las escaleras y se estampó en el techo!

Se ve que muchos se quiebran la cabeza cada vez que están a punto de hacer alguna tontería en la cual arriesgan hasta la vida, como el chico que vemos en el video. El mundo del internet nos sigue dando muchas respuestas a la gran incógnita de ¿Por qué los hombres viven menos?. En este video podemos observar el claro ejemplo de cómo los jóvenes son los que menos miden las consecuencias actualmente, ya que este chico quiso demostrar que es todo un temerario y se lanzó con su bicicleta por unas escaleras. Todo parecía ir muy bien, pero lamentablemente no hizo de manera adecuada la elección de las escaleras ni calculó la distancia para que el truco saliera a la perfección, pues salió disparado hacia arriba y terminó estrellándose en el techo. El impacto fue tan fuerte que tal vez hasta se le borraron las ideas y le daba vuelta la cabeza con la pregunta de ¿por qué los hombres viven menos?.

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Lo bueno de la dolorosa situación es que no sufrió lesiones de gravedad, pero probablemente para la próxima que quiera hacer algo extremo elija un mejor lugar, como por ejemplo, al aire libre donde sepa que no va a terminar embarrado en el techo. Cabe mencionar que por este tipo de acciones tan arriesgadas muchas personas han perdido la vida o han quedado lesionados de gravedad, afortunadamente este joven vive para contarlo y para ver como se ha hecho famoso en las redes sociales con su impactante video.