VIRAL: Hombre se queda dormido en show de ‘La Cotorrisa'; comentarios critican a los comediantes

‘La Cotorrisa’ se ha convertido en uno de los podcast más populares y escuchados al interior del país, por lo que, como normalmente sucede, este ha logrado tener shows en vivo gracias a la increíble cantidad de gente que los sigue. Y fue precisamente en uno de estos eventos en donde un asistente no pudo soportar el sueño y el cansancio.

Ricardo Pérez y Slobotzky son los protagonistas de este llamativo show, el cual se caracteriza por tener un humor ácido y, de vez en cuando, por dejar alguna enseñanza al terminar alguno de estos; sin embargo, ahora se han vuelto tendencia en las redes por un video que circula, mismo en donde se ve cómo uno de los asistentes del público se quedó dormido durante este.

‘La Cotorrisa’: Hombre se queda dormido en show en vivo

En el video se aprecia el momento exacto en el que tanto Ricardo como Slobo notan cómo uno de los integrantes del público se queda dormido en pleno show en vivo. Vale mencionar que ambos suelen interactuar con sus seguidores para hacer el show más ameno, por lo que era de esperarse que notaran a este individuo que moría de sueño durante su presentación.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que ocurre algo así en un evento de ‘La Cotorrisa’, pues en el pasado otros hombres no han podido soportar el sueño y quedan rendidos en la presentación. No obstante, y lejos de mostrar enfado o tristeza, ambos elementos aprovecharon lo anterior para generar contenido en sus plataformas digitales, las cuales cuentan con millones de seguidores.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Si bien un sector de la comunidad se burló de que un hombre se haya quedado dormido durante una de sus presentaciones, la mayoría de sus seguidores aprobaron la forma en cómo reaccionaron ante esta situación, por lo que agradecieron que no mostraran enojo por lo sucedido y, a la par, les pidieron mantenerse vigentes en el mundo de las redes sociales.