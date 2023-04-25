VIDEO: Intentó hacer un truco en el techo de su casa ¡con bicicleta!

Este joven intentó un truco subiéndose al techo de su casa, si eso ya suena peligroso la situación se puso peor. El muchacho en un momento de aburrimiento quiso demostrar que era un temerario, pero no pensó en las consecuencias porque además de subir al techo en medio de la lluvia, ¡lo hizo con su bicicleta! Se puede observar muy feliz al chico antes de que procediera a realizar su truco, así que sin dudarlo se montó en su bicicleta y se dirigió a la orilla del techo e intentó dar una voltereta en el aire, pero no lo logró.

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Imaginamos que el chico después de dar la vuelta quería caer sentado en su bici, pero no tuvo gran equilibrio y lo único que logró fue caer bastante fuerte impactando en el piso. Se nota que fue muy dolorosa la caída, ya que no podía ni levantarse y se le veía una cara de dolor intenso. Tal vez este vídeo nos responda un poco a la pregunta milenaria de ¿por qué los hombres viven menos?