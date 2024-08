Viral: Joven rompe en llanto al no quedarse en su opción de COMIPEMS

El día de ayer (9 de agosto) salieron los resultados del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior ( COMIPEMS ) 2024; sin embargo, no todas fueron buenas noticias para los aspirantes, pues hubo quienes no quedaron en su primera opción, incluso quienes se quedaron sin escuela.

Cabe mencionar que el examen de COMIPEMS evalúa los conocimientos adquiridos en diversas áreas y determina a qué escuela podrán ingresar los miles de aspirantes que realizaron su examen de admisión, basándose en su puntaje, la demanda y los cupos en las diferentes escuelas.

¿Dónde salieron los resultados del examen de COMIPEMS?

Los resultados salieron y ayer y siguen estando disponibles en el portal de la COMIPEMS , donde los aspirantes pueden consultarlos ingresando su número de folio y su Clave Única de Registro de Población (CURP) para saber si se quedaron en alguna de las escuelas preparatorias y técnicas de la CDMX y Área Metropolitana.

¿Joven lloró por no quedarse en su opción?

Cada año miles de jóvenes se preparan para hacer este examen que determinará su futuro académico y les permitirá continuar con su preparación escolar. Sin embargo, también suele ser un golpe de realidad bastante fuerte para todos aquellos que no quedaron en su primera opción o se quedaron sin escuela.

Recientemente una joven se hizo viral en redes sociales después de soltarse a llorar, tras revisar sus resultados en el portal de la COMIPEMS. La usuaria @xml_1309 compartió un video del momento justo en el que revisaba sus resultados.

Desafortunadamente, los resultados no fueron los esperados, pues descubrió que no había sido seleccionada en su opción preferida, por lo que rompió en llanto junto a su madre. En el video se escucha el comentario: “El feeling de no quedarte en la escuela que querías no se lo deseo a nadie”.

¿En qué escuela quedó la joven? El video acumula miles de visitas y horas más tarde, la joven compartió que no fue aceptada en su primera opción, pero logró ingresar a un Cecyt, por lo que los usuarios de inmediato le externaron su apoyo y le brindaron unas palabras de aliento.

“Me pasó lo mismo, me quedé en el Cecyt 11, lloré hasta las 4am, pero tomé la decisión de enfocarme en mí y volver a esforzarme en 2025, así que tú puedes linda, a veces lo errores te han aprender a la mala”, “No sé si muchos sepan que es un Cecyt, pero de verdad que es una de las mejores, su nivel es bastante alto, estamos hablando del IPN y aunque no tengas pase directo igual te preparan bastante bien”, “Valor a tu mami, ese abrazo cualquier lo necesita en ese momento y muy pocos lo reciben”, fueron algunos de los comentarios.