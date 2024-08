Así puedes consultar los resultados del examen COMIPEMS 2024

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y este viernes 9 de agosto fueron publicados los resultados del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior ( COMIPEMS ) 2024.

El examen de la COMIPEMS evalúa los conocimientos adquiridos en diversas áreas y determina a qué escuela podrán ingresar los miles de aspirantes que realizaron su examen de admisión, basándose en su puntaje, la demanda y los cupos en las diferentes escuelas.

¿Cuándo fue el examen?

El examen de admisión tuvo lugar los días 15, 16, 22 y 23 de junio y constó de un total de 128 reactivos de opción múltiple, distribuidos en áreas como Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Habilidad Verbal y Habilidad Matemática.

¿Cómo checar los resultados?

Para saber si el aspirante fue aceptado en alguna de sus opciones, deberá seguir los siguientes pasos:



Ingresar al portal de la COMIPEMS.

Acceder al sistema: Deberá meter su número de folio y CURP para iniciar sesión.

para iniciar sesión. Revisar su reporte: Una vez dentro, buscar el apartado “Reporte de Resultados Individual”, donde encontrará el total de aciertos que obtuvo y la institución a la que fue asignado.

No obstante, es preciso mencionar que los aspirantes deberán ser pacientes, ya que ante la demanda el sistema podría saturarse, principalmente durante las primeras horas de este viernes 9 de agosto.

¿Qué significan las abreviaturas? Las abreviaturas que aparecerán en el sistema son las siguientes:

ASI : Indica que el aspirante fue asignado en su primera opción que eligió.

: Indica que el aspirante fue asignado en su primera opción que eligió. CDO : Quiere decir que tiene derecho a otra opción, en una institución que tenga cupo, pues no alcanzó el puntaje que solicitaban sus opciones.

: Quiere decir que tiene derecho a otra opción, en una institución que tenga cupo, pues no alcanzó el puntaje que solicitaban sus opciones. NP : No presentó.

: No presentó. BI: Es baja por irregularidad.

Los aspirantes que hayan sido aceptados deberán dirigirse a los canales de comunicación de la institución en la que fueron asignados para continuar con el proceso de inscripción, el cual dependerá de cada plantel o escuela.