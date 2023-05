VIDEO: ¡Médicos extraen una serpiente de la garganta de una mujer!

¡De miedo! Alejandra Carvajal nos contó la leyenda de “La sombra”.

No dejamos de sorprendernos de estos casos que suceden alrededor del mundo, esto sucedió en Rusia. Una mujer empezó a sentir malestares intensos y tuvo que ser trasladada al hospital, en cuanto los médicos se dieron cuenta que era un caso complicado le pusieron anestesia general. La mujer tuvo que ser intervenida para que le extrajeran de la garganta una serpiente que medía más de un metro de longitud, lo cual es algo casi irreal de creer.

Es increíble y horroroso para cualquier persona que lo pueda observar, pues aunque los doctores ven a diario miles de casos asombrosos, esto rebasa los límites, ya que se puede observar la cara de la doctora que está haciendo la intervención, es notorio las mil emociones que pasaron por su mente cuando comenzó a sacar la serpiente, se nota que tenía ganas de vomitar en ese instante, pero su profesionalismo hizo que guardara la compostura para terminar la intervención. Después se llegó a la conclusión de que la serpiente se metió por la boca de la mujer cuando ella estaba durmiendo, lo cierto es que no es la primera vez que se ven este tipo de casos en Rusia, pues se asegura que las personas mayores siempre aconsejan a las nuevas generaciones que no duerman con la boca abierta para que no ocurran estos hechos.