VIDEO: ¡Lluvia de gusanos! despertó inquietud en habitantes de China.

Este video se ha hecho viral en diversas redes sociales, donde aparentemente se puede observar una lluvia de gusanos que se reportó en una comunidad de china. Se puede apreciar como los "gusanos" están en la carretera y sobre los automóviles que iban circulando. Las personas que transitaban por el lugar estaban muy inquietas y asombradas de lo que estaban viendo, pensando que realmente eran gusanos o algún tipo de oruga, así mismo los internautas comentaron que estos animales habían caído del cielo y estaban siendo arrastrados por el viento.

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Hasta el momento no hay ningún reporte oficial sobre los hechos, pero los habitantes después de cierto tiempo llegaron a la conclusión de que los supuestos gusanos son flores de un árbol llamado álamo, las cuales se confundieron por su forma cilíndrica y alargada con una especie de oruga. Aunque se aclaró el tema, muchas personas creen que realmente fue una lluvia de gusanos o que un torbellino los arrastró hacia el lugar debido a la fuerte tormenta. Lo único cierto es que solo los habitantes que lo presenciaron saben con certeza la veracidad de los hechos, ya que se trata de un suceso de "ver para creer".