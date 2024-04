VIDEO: Mujer mira directamente el eclipse y sufre daño permanente

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y ayer fuimos testigos de un espectáculo astronómico único en su tipo, nos referimos al eclipse solar total que oscureció algunas regiones de México y que miles de personas pudieron disfrutar en vivo y a todo color, aunque con ciertas restricciones para evitar daños permanentes.

Sin embargo, no todas las personas hicieron caso de las recomendaciones de las autoridades y hubo quienes lo tomaron a la ligera y decidieron ver el eclipse solar de manera directa y ya están sufriendo las consecuencias.

¿Cuáles son las consecuencias de ver directamente un eclipse solar? Ver directamente un eclipse solar sin protección adecuada puede ser extremadamente peligroso para los ojos y la visión. Aquí hay algunas posibles consecuencias:

Daño retiniano : La luz intensa del sol durante un eclipse puede dañar la retina, la capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo, provocando una condición conocida como retinopatía solar. Esto puede resultar en visión borrosa, manchas en la misma o pérdida permanente de la visión central.

: La luz intensa del sol durante un eclipse puede dañar la retina, la capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo, provocando una condición conocida como retinopatía solar. Esto puede resultar en visión borrosa, manchas en la misma o pérdida permanente de la visión central. Quemaduras en la córnea : La luz solar directa puede causar quemaduras en la córnea, la capa transparente en la parte frontal del ojo. Esto puede provocar dolor, enrojecimiento, sensibilidad a la luz y visión borrosa.

: La luz solar directa puede causar quemaduras en la córnea, la capa transparente en la parte frontal del ojo. Esto puede provocar dolor, enrojecimiento, sensibilidad a la luz y visión borrosa. Ceguera temporal o permanente: Mirar directamente un eclipse solar sin protección adecuada puede causar ceguera temporal o permanente. Los daños en la retina pueden ser irreversibles y pueden conducir a la pérdida permanente de la visión.

Lesiones oculares graves : Además de dañar la retina y la córnea, la exposición directa al sol durante un eclipse también puede causar otros tipos de lesiones oculares graves, como inflamación, hinchazón y lesiones en otras partes del ojo.

: Además de dañar la retina y la córnea, la exposición directa al sol durante un eclipse también puede causar otros tipos de lesiones oculares graves, como inflamación, hinchazón y lesiones en otras partes del ojo. Daño en la visión periférica: Aunque puede que no se note inmediatamente, mirar un eclipse solar sin protección adecuada también puede causar daños en la visión periférica o lateral, lo que puede afectar la capacidad de ver objetos a los lados del campo de visión.

¿Qué le pasó a la mujer que vio directamente al sol durante el eclipse?

Una mujer originaria de Nueva York, Estados Unidos, identificada como Bridget Kyeremateng, hizo caso omiso a las recomendaciones para ver el eclipse solar y reveló cuáles fueron las graves consecuencias que sufrió.

A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, Bridget reveló que el daño que sufrió en sus ojos surgió el 21 de agosto de 2017, cuando un eclipse solar fue visible desde Oregón hasta Carolina del Sur.

La mujer relata que miró el eclipse sin protección por 15 segundos y no creyó que fuera tan malo: “Hace seis años y medio miré el eclipse solar. No me di cuenta o no compré lentes (especiales) y pensé: ‘No va a ser para tanto (…) Cerré mi ojos derecho y miré fijamente al sol como por 15 segundos’”.

Pero las consecuencias llegaron al día siguiente, pues no podía enfocar algunos objetos, tampoco identificaba colores. Después de hacerse exámenes determinaron que la mujer había sufrido daño en la vista, por lo que actualmente tiene una visión 20/20 lenta y no tiene cura.