VIDEO: Esta mujer perdió a su esposo y su vecinita la visita siempre

Sabías qué hacer buenas acciones no solo resulta a favor de la persona que recibe la ayuda o el gesto amable, sino que fortalece a la persona que realiza el acto y además de todo es bueno para la sociedad en conjunto, ya que es un mensaje importante para que los demás sigan el buen ejemplo. Normalmente cuando tenemos una buena acción con alguien, hay una sensación de gratitud, conexión, productividad, empatía y lo más importante felicidad por la otra persona y por nosotros mismos. En este video vemos el claro ejemplo de una pequeñita que sin esperar nada a cambio va a visitar muy a menudo a su vecina, le lleva detalles como cartas, dibujos, dulces y aunque es frecuente la acción, la mujer se sigue sorprendiendo cada vez que ve a la niña frente a su puerta.

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Hace poco tiempo la señora perdió a su esposo y para que no se sintiera sola, la vecinita se dio a la tarea de visitarla constantemente para alegrar sus días y es notorio que es un detalle maravilloso que ambas disfrutan. Así que, si estás enredado en la rutina y quieres hacer algo nuevo, tal vez la idea de hacer un buen gesto por alguien más sea algo que debes hacer, pues dar algo por alguien sin esperar nada a cambio es indescriptible, te sentirás satisfecho contigo mismo y esa sensación se expandirá a más aspectos de tu vida.