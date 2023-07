VIDEO: ¡Mujer se quedó atorada en una reja! Y casi pierde la ropa

Hay algunas situaciones bastante bochornosas e incómodas, que nos hacen ver que la realidad muchas veces supera la ficción y es que cuando se vive un momento así, no se sabe si reír o llorar en el momento. Como el caso de esta chica que se quedó atorada en la parte superior de una reja y no encontraba la forma de cómo desprenderse de ahí, ya que su blusa estaba enganchada y poco a poco empezó a romperse. Por un momento pensó que se iba a quedar sin su prenda, pero no podía hacer nada para arreglar la situación, porque si se movía, solo iba a empeorar la situación.

¡Los “bacheritos” llegaron a Cuautitlán Izcalli y son una amenaza!

Te puede interesar: Por querer hacer un truco peligroso ¡azotó su cara en el piso!

Mientras la joven pasaba este vergonzoso momento, su amigo la grabó y lo único que hizo fue reírse del momento, porque sabemos que cuando algo bochornoso le pasa a alguien, para los demás pasa a segundo plano y se vuelve divertido en diversas ocasiones. Al final la blusa de la chica se rompió por el peso de su cuerpo y cayó bastante fuerte en el piso, pero logró levantarse como una guerrera demostrando que todo estaba bien y que esta solo era una anécdota que podría compartir con sus amigos y con todo el mundo, ya que se volvió viral en las redes sociales gracias a su amigo que se animó a subir el video del gracioso momento.