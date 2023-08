VIDEO: Objetos voladores ¡fueron captados con cámara infrarroja!

No todos tienen la suerte de ver la presencia de seres extraños o eventos inusuales, pero hoy en día es muy común ver videos virales en redes sociales sobre objetos voladores no identificados, lo que causa mucha controversia con los internautas, ya que muchos piensan que dichos videos son producto de la tecnología o la magia de la edición, mientras otros piensan que los hechos son totalmente verídicos y confiables. No todas las manifestaciones de objetos extraños han sido visibles para el ojo humano, es por eso que este video fue captado gracias a una cámara infrarroja en Chile, donde podemos ver la comparativa que se hace con una cámara normal y otra infrarroja, lo cual hace evidente que sin la tecnología adecuada es imposible ver este tipo de naves.

Este tema se ha hecho más fuerte en los últimos meses, ya que fuentes oficiales han dado a conocer información de la cual se tenía noción pero no se pensaba que fuera verídica o que alguien en algún momento la diera a conocer, entre esa información desataca el contacto con seres que no pertenecen al planeta tierra o imágenes de naves que no son comunes. Actualmente son más las personas que se suman al estudio de la ufología, es decir, el estudio de los objetos voladores no identificados, con el fin de saber más e informar a la sociedad sobre cierto tipo de avistamientos, que hasta la fecha nos mantienen con la intriga de saber que se esconde detrás de ellos.