VIDEO: Cae cilindro luminoso durante una explosión del Popocatépetl.

¡La pagó muy caro por su soberbia! Conoce la leyenda de “la canna”.

Actualmente las pruebas de que exista el contacto extraterrestre están cada vez más cerca, debido a la difusión de diversos videos donde se observan posibles avistamientos de objetos no identificados, como seres de otros mundos, esferas luminosas o hasta naves. Muchas personas han comentado que el volcán Popocatépetl podría ser una plataforma de ascenso y descenso de seres alienígenas, esto gracias a que varios internautas confirman haber observado este tipo de apariciones cerca de dicho volcán. En este video se puede apreciar el momento exacto en que el volcán está en erupción y al mismo tiempo cae a gran velocidad un cilindro luminoso cerca de él, un par de minutos después se vuelve a repetir el mismo fenómeno, la gran diferencia es que ahora el objeto parece tener un mayor tamaño.

Te puede interesar: Objeto con forma de disco sobrevoló el volcán Popocatépetl.

Expertos en el tema mencionan que si los videos de objetos no identificados que aparecen en el Popocatépetl se considerarán de carácter formal por instituciones oficiales, sería un gran momento para que los científicos empiecen a investigar este tipo de hechos. Como era de esperarse el mundo de las redes sociales se dividió, entre los que apoyan la veracidad de los videos y los que aseguran que son fallas de las cámaras o simple edición para hacer al mundo creer en seres que no existen. Hasta el momento, no hay una fuente formal que confirme si hay seres de otros planetas visitando la tierra o si el volcán es un portal para ellos, pero sin duda, es un tema que causa bastante intriga para muchos.