VIDEO: Graban a oso dándose un chapuzón en una alberca de Monterrey.

Los animales forman parte de la vida diaria de las personas, como los gatos, perros o animales de granja, pero muy pocas veces llegamos a ver animales de gran tamaño como los osos cerca de los humanos. Una familia pasaba una tarde muy agradable en su residencia en Monterrey cuando de repente se percataron de que un oso se había metido a la alberca, así que se alejaron rápidamente y empezaron a grabar el momento.

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No solamente fue una tarde de alegría, pasaron un momento de asombro y claro que de miedo porque no sabían si el oso los iba a atacar, pero en este video se puede comprobar que el animal solo quería refrescarse un poco en la alberca, ya que en ningún momento atacó a las personas que estaban presentes. Los testigos comentan que el oso salió unos instantes después de darse un chapuzón para huir a la sierra. También podemos comprobar que los osos le han perdido el temor a la gente y tal vez ya quieren ser mascotas para disfrutar también de las comodidades que ellos gozan así como cualquier animal que vive con ellos.