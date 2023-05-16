VIDEO: Se quiso lucir con sus maromas y solo logró perder los dientes.

Este joven pensó por un momento que el supermercado era un gran lugar para mostrar sus habilidades con las maromas, pero no se imaginó que perdería los dientes por un pequeño error de espacio. El muchacho que podemos ver en este video nos demuestra un poco el porqué los hombres viven menos, o al menos el porqué los hombres tienen más accidentes que las mujeres, pues estaba demasiado confiado de que conseguiría lograr hacer un gran acto al mostrar las habilidades que posee para las maromas o el parkour, le pidió a alguien que lo grabara para después empezar a hacer un par de marometas.

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Todo parecía ir de maravilla hasta que se le atravesó un mostrador, el cual le impidió que siguiera mostrando su gran acto, cayó y se pegó en la boca con la orilla del mismo. Es evidente que fue algo doloroso debido a la velocidad a la que iba hizo que se diera un buen trancazo y seguro que tendrá que ir al dentista a que le arreglen los dientes para después sonreír y explicarle a la gente porqué los hombres viven menos.