VIDEO: Bajó las escaleras de forma divertida ¡y se tumbó los dientes!

Siempre hay que vivir con alegría y nunca perder nuestro niño interior, cómo esta mujer que quiso recordar viejos tiempos y divertirse como niña al bajar las escaleras de su casa. Mientras su esposo grababa el gracioso momento la chica se fue a lo alto las escaleras, colocó una almohada justo en el primer escalón y se puso encima de ella boca abajo recargando el tronco del cuerpo, a lo cual nos imaginamos quería que la almohada fuera un soporte al lanzarse por las escaleras, pero no fue así.

El plan de la mujer no salió como esperaba, ya que no logró una buena posición y antes de recargarse bien en la almohada se fue de boca. Se llevó unos buenos golpes porque su cara fue rebotando en cada uno de los escalones hasta que llegó al piso y se quedó boca abajo pensando si aún tendría todos sus dientes. Queda claro que quiso pasar un buen rato pero ya no está para esos trotes.