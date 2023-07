Viral: Ultrasonido muestra perturbadora imagen de un bebé y aterroriza TikTok

La llegada de un bebé es uno de los momentos más emotivos y representativos en la vida de todo ser humano, pues está lleno de paz, esperanza y armonía; sin embargo, existe todo un proceso previo, es ahí donde entran las revisiones médicas, periódicas y los ultrasonidos donde los futuros padres pueden observar a su pequeño o pequeña antes de que nazca. En TikTok se hizo viral una aterradora ecografía que le puso los pelos de punta a todos.

En TikTok circulan desde hace días imágenes un tanto perturbadoras que demuestran que los ultrasonidos no siempre son lindos. Una joven madre subió a su perfil algunos videos de sus ultrasonidos; sin embargo, llamó la atención uno en especial.

¿Qué se observó en el ultrasonido? Los ultrasonidos comúnmente exponen la silueta angelical del bebé que está por llegar; no obstante, el de la joven en cuestión mostró una demoniaca figura que causó terror y pánico en redes sociales.

La usuaria de TikTok identificada como @ownitbabe compartió el ultrasonido que fue a hacerse de su bebé y aunque estaba emocionada por los resultados, la ecografía no resultó como esperaba, pues se puede ver cómo el bebé toma la forma de una especie de demonio en la pantalla.

En el video se aprecia el perturbador rostro del bebé, por ello de inmediato se hizo viral y alcanzó los 3.5 millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, así como un sinfín de comentarios.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como mencionamos anteriormente, las imágenes causaron terror en los internautas, quienes reaccionaron con comentarios como: “Así comienzan las películas de terror”, “No podré dormir esta noche”, “Ven muchas películas de terror”, “Son las 3:15 a.m. y no podré dormir después de ver esto, en realidad voy a tener pesadillas”. “Esto no es una buena señal para la familia”, “Pobre bebé, será muy feo”, “Oh, oh, mal augurio”.