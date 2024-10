VIRAL: Un zombie provoca terror en la Línea 3 del Metro CDMX

El Metro de la Ciudad de México ( CDMX ) es conocido por sus curiosidades, pero esta vez, el terror llegó a la estación Viveros de la Línea 3 de una manera bastante inusual.

Los usuarios se encontraron cara a cara con un “zombie”, y el miedo rápidamente se esparció entre quienes ingresaban a esta concurrida estación. Sin embargo, lo que parecía una escena sacada de una película de terror tenía una explicación menos escalofriante.

Un zombie provoca terror en la Línea 3 del Metro CDMX

La tranquilidad de la Línea 3 se vio interrumpida cuando varios pasajeros reportaron a un hombre disfrazado de zombie. El extraño personaje se encontraba cerca de los torniquetes acechando a los usuarios, lo que generó incomodidad e incluso pánico. Sin mostrar su rostro real, el hombre caracterizado como un no-muerto causaba miedo, especialmente en aquellos que desconocían su verdadera intención.

El caos fue tal que los pasajeros acudieron a las autoridades del Metro para pedir ayuda. Según los testigos, el hombre disfrazado parecía estar esperando el momento de hacer algo inesperado, lo que solo alimentaba el nerviosismo de los usuarios. Afortunadamente, la policía llegó con velocidad para investigar el incidente.

Chumoy Zombie Master hizo hizo de las suyas en el Metro de la CDMX 😂😂 pic.twitter.com/pKWyQ7ACji — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) October 10, 2024

¿Qué era en realidad el zombie que causó terror en la Línea 3 del Metro CDMX?

Después de ser detenido e interrogado, el “zombie” reveló la verdad: no era más que un actor en medio de una grabación. Estaba filmando un promocional para una tienda de disfraces con motivo de la noche de brujas , y no tenía intención de causar ningún problema. Sin embargo, como no contaba con los permisos necesarios para filmar dentro del Metro, las autoridades le pidieron que abandonara las instalaciones.

Aunque todo terminó sin incidentes graves, este suceso se volvió viral rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron imágenes del “zombie” acechando en los pasillos. Cabe señalar que la persona que estaba caracterizada era un creador de contenido conocido como “Chumboy Zombie Master”.