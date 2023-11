¿Qué es el virus sincitial y por qué afecta a los niños durante el invierno?

El invierno todavía no inicia y las bajas temperaturas ya se han dejado sentir con fuerza en diversas partes de México, lo que podría derivar en una alta incidencia de enfermedades respiratorias, principalmente en bebés y adultos mayores.

Una de las enfermedades respiratorias más comunes durante esta temporada, es el virus sincitial respiratorio o VSR, cuyos contagios son vigilados por las autoridades del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Cabe mencionar que este afecta a niños de entre 0 a 5 años.

La Secretaría de Salud, ha dado a conocer que en las últimas dos semanas se han detectado más de medio millar de casos, la mayoría de ellos en zonas altas de la Ciudad de México y el Estado de México, donde las bajas temperatura se han hecho presentes.

¿Qué es el virus sincitial?

De acuerdo con Mayo Clinic, el virus sincitial provoca infecciones en los pulmones y en el aparato respiratorio. Este se presenta principalmente en niños, sobre todo entre los 0 y 2 años de edad, aunque también puede afectar a adultos.

En niños y adultos sanos, los síntomas del VSR son leves y regularmente se parecen al resfriado. Pero pueden causar una infección grave en algunas personas, incluyendo a los bebés de 12 meses o menos, principalmente en prematuros, y en adultos mayores, así como en personas con enfermedades cardíacas y pulmonares. También puede causar infecciones como bronquiolitis, que es la inflamación de las vías respiratorias y neumonía.

¿Cuáles son los principales síntomas? Los principales síntomas del virus sincitial son:

Tos.

Estornudos.

Escurrimiento nasal.

Reducción del apetito.

Sibilancias en el pecho.

Fiebre.

¿Cómo tratar el virus sincitial?

Este virus casi no se trata, pues no es considerado grave, por lo que lo más recomendable es mantener a los infectados bien hidratados y con una dieta rica en vitamina A y C.

De igual forma, las autoridades sanitarias de Estados Unidos, recomendaron no darles aspirinas a los menores de un año, pero sí administrarles medicamentos pediátricos para tratar la fiebre y la tos.