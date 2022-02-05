¿A qué hora, cuándo y dónde ver la telenovela Vivir a Destiempo?
Revive junto a nosotros una de las historias más icónicas de la televisión mexicana a partir de este lunes 7 de febrero.
A partir de este lunes 7 de febrero podrás ser testigo de la retransmisión de la telenovela Vivir a Destiempo, una de las historias más icónicas de la televisión mexicana.
La producción que se estrenó en 2013 y fue protagonizada por Ramiro Fumazoni y la fallecida Edith González será transmitida a través del canal de YouTube de TV Azteca Novelas: https://www.youtube.com/c/AztecaNovelas.
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¿Qué actores fueron parte de la telenovela Vivir a Destiempo?
Además de Edith González y Ramiro Fumazoni que encabezaron esta historia como protagonistas, no podemos olvidar las magistrales actuaciones de Humberto Zurita y Andrea Noli como antagonistas.
Wendy de los Cobos, Marcela Guirado y Gabriela Roel, además de Marta Verduzco, Juan Manuel Bernal y Verónica Merchant figuran en esta trama que podrás ver una vez más a través de nuestro canal de YouTube.
¿De qué trata la telenovela Vivir a Destiempo?
Vivir a Destiempo aborda la historia de Paula, una mujer casada, abnegada y sumisa, quien desde hace 22 años tiene un matrimonio con Rogelio y en común tienen dos hijos. Los celos y actitudes de Rogelio fracturan la relación; aunado a ello regresa a la vida de Paula su exnovio Alejandro, quien la hace creer de nuevo en el amor.
Esta es solo una probadita de la historia que, sin duda, te atrapará una vez más, pues tiene todos los ingredientes para nuevamente ser un boom, tal como pasó con Amor en Custodia y Mirada de Mujer que actualmente se transmiten por Azteca UNO y a más respectivamente.
¿Cuándo y dónde ver la telenovela Vivir a Destiempo?
No te olvides que a partir de este lunes 7 de febrero y todos los días, es decir, de lunes a domingo, podrás disfrutar nuevamente de Vivir a Destiempo a las 18 horas por nuestro canal de YouTube.
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