Music Battles México busca a la nueva estrella del regional mexicano.

El nuevo reality show de TV Azteca, Music Battles México, se encuentra en etapa de casting a través de la App TV Azteca En Vivo, con la finalidad de encontrar a la nueva estrella del regional mexicano. ¡Tú puedes ser una de ellas!

El nuevo programa de Azteca UNO buscará a talentos que lucharán cada semana por mantener su lugar dentro de la competencia y así aspiren a ser el gran ganador.

Este majestuoso reality show está en búsqueda de cantantes experimentados en géneros que abarcan el bolero, la música banda, salsa, cumbia, mariachi o norteño.

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¿Cómo ser parte de Music Battles México?

Si aspiras a que el reality show conozca tu talento en estos géneros musicales tan apasionantes, esta es tu gran oportunidad. Te vamos a revelar cómo puedes ser parte de Music Battles México.

Si tienes más de 18 años y estás en la Ciudad de México, puedes entrar a la App TV Azteca En Vivo para compartir tu talento musical y así poder formar parte del proceso de selección.

No dejes de hacerlo y no pierdas tu oportunidad de ser la próxima figura del regional mexicano, pues este reality show ayudará a que el mundo conozca tu talento.

Music Battles México llegará muy pronto a la pantalla de Azteca UNO para que disfrutes también de todo el talento que existe para uno de los géneros más representativos de nuestro país, el regional mexicano en todo su esplendor.

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