Tras vivir violencia con su esposo, querida actriz intentó quitarse la vida.

La actriz Olivia Collins vivió momentos oscuros cuando estuvo casada con Silvio García, tanto así que pensó en suicidarse, así lo reveló la actriz en el marco del estreno de la obra teatral “Busco al hombre de mi vida… Marido ya tuve”.

Olivia Collins habla del calvario que vivió con el padre de sus hijas.

La actriz abrió su corazón y confesó a los medios que vivió una complicada situación con su esposo fallecido Silvio García Patto. Collins contó que mientras vivía en España casi sobre la recta final de su matrimonio, pensó en suicidarse debido a la violencia que vivió con el publicista.

“Sí llega el tema (del intento de suicidio), sí… yo traté de hacerlo, pero tenía un ángel que se llama Cata… y se quedó allá, con su hijo; y ella me la llevé yo de aquí de México, y si no hubiera sido por esa mujer, no sé que hubiera pasado de mi vida”, declaró.

Sobre esta lamentable etapa de su pasado, Olivia Collins dijo haber aprendido la lección, por eso ahora es una mujer diferente y se describe a sí misma como toda una “guerrera”.

“He sido una mujer, una guerrera he vivido muchas cosas, he aprendido de ello. Lo tomo como un aprendizaje, y ese aprendizaje me ha llevado a ser la mujer que soy ahora, y la mujer que yo les he enseñado a mis hijas que sean”.

“Sí puedo decir que llegas a un momento en que ya, la justicia divina viene a ti”, puntualizó y declaró que hablar de este tema ya no es algo que le de pena o temor, pues sus hijas la han alentado a seguir adelante.

Collins dijo haber aprendido sobre lo sucedido y gracias a eso tiene dos hijas maravillosas y un nieto. “De esa experiencia aprendí mucho y tuve dos hijas maravillosas, y ahora tengo un nieto maravilloso que si eso, ya que pasó que era el karma, era lo que tenía que aprender, pues ahora tengo el dharma. Sí puedo decir que llegar a un momento en que ya, la justicia divina viene a ti”, finalizó la actriz.