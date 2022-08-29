Warrior Guerrero y Gisela Muñoz nos revelan todo sobre su embarazo.

El día de ayer Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘Warrior’, sorprendió a sus millones de fans al anunciar que muy pronto va a ser papá por primera ocasión junto a su pareja, Gisela Muñoz.

Programa 40 | 27 de agosto 2022 | Extinción inminente Survivor México.

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Tras el gran anuncio, se enlazó de forma exclusiva con Venga La Alegría para contarnos todos los detalles de su embarazo.

Muchas gracias, gracias a todos. La verdad que muy felices, ahora sí que aplica mejor que nunca, Survivor siempre nos sorprende y fuimos nosotros los primeros sorprendidos

El conductor reveló que no fue del todo planeado, pero que ya tenían tiempo intentando ser papás y recordó una anécdota.

Pues, la verdad es que, así como que muy muy planeado no, ya teníamos un poquito de tiempo intentando y todo, pero de pronto se dio, está hecho en República Dominicana, se nota que los primeros días no teníamos televisión y es cierto. En la casa donde habíamos llegado, no había televisión y pues bueno, por algo pasan las cosas

El momento de la sorpresa para ambos.

Carlos Guerrero reveló la forma en que se enteró que iba a ser padre por primera ocasión.

Era complicado porque no había farmacias cercanas para primero conseguir una prueba de embarazo, tuvimos que movernos a otra ciudad, no la conseguíamos, pero yo ya sabía de la ligera sospecha que tenía Gisela de que probablemente está embarazada

Fuimos a un restaurante y ahí mismo en el baño, va se hace la prueba, sale y me dice ‘Felicidades, vas a ser papá’ y los dos temblando

Por su parte, la pareja de Warrior reveló cómo se ha sentido los primeros meses con su embarazo estando en República Dominicana.

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La verdad muy bien, me he sentido muy bien; con todo el calor, la humedad, no he tenido ni una náusea; creo que ya pasé los momentos de las náuseas, pero ni una náusea, no me he tomado ni una siesta. No sé, si estoy jugando a la muy valiente, pero la verdad me consiente mucho; ahora los antojos, al principio era ‘Quiero unos esquites, quiero unos nachos del cine’ y él de ‘No te puedo ayudar en nada de lo que se te está antojando’

De hecho, todo lo que se le antoja, no hay de esos alimentos por acá, de donde le saco un elote un elote con cremita y chile. Ya le dijimos al bebé que espere con los antojos en lo que regresamos a México

La pareja reveló que todavía no saben el sexo del bebé, pero que se van a esperar a su regreso a México para saberlo.

