Así pueden hackear tu cuenta mediante el buzón de voz y espiar tu WhatsApp.

Paola Durante dijo para las cámaras de Ventaneando que le habían vaciado sus cuentas bancarias después de que le hicieron creer que debía devolver un préstamo bancario que solicitó.

Paola Durante imploró por ayuda porque vaciaron sus cuentas bancarias.

“Me hablan hace unas semanas y me dicen que yo solicité un préstamo y dije ‘No, no, yo no solicite ningún préstamo’ en ese momento abrí mi cuenta priority y ahí estaba el dinero”, dijo.

“Y, me metió miedo y cuando me dijo ‘Es que, ese dinero no es tuyo, lo tienes que regresar’ cuando lo regreso, ella me dijo ‘Regrésalo a una cuenta, pero estaba a mi nombre’ ella me dijo ‘Están hackeando tus cuentas’ y dije ‘¿Cómo que están hackeando mis cuentas?’ ‘Si, tienes que tener cuidado, entonces tenemos que cambiar todas tus cuentas’”, añadió.

A partir de este momento, nuestro querido Daniel Bisogno reveló a nuestra audiencia que pudo caer en el mismo caso que Paola Durante, ya que dio a conocer que intentaron hackear su móvil a través del buzón de voz.

¿Cómo hackean tu cuenta de WhatsApp a través del buzón de voz?

¿Qué tiene que ver el buzón de voz en esto? Si bien pocos usan el buzón de voz, quienes lo utilizan si al recibir dicha llamada no atienden el teléfono, el código será dictado a tu buzón y por desgracia, este se hackea con bastante sencillez.

Y es que todas las compañías telefónicas permiten consultar el buzón de voz desde otro número de teléfono. Solo basta con pedir un PIN de cuatro cifras para confirmar la identidad del usuario. El PIN siempre es 0000, 1111 o 1234, por lo que es un gran problema.

Una vez quien tenga esta información podrá acceder a tu cuenta de WhatsApp y con ello podrá robar tu información, así que ten mucho cuidado.