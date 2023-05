WhatsApp: ¿Cómo activar el botón para responder con un mensaje a las llamadas?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea por excelencia para miles de personas en el mundo. Su forma de utilizar es sencilla, no tiene ningún costo y viene equipada con varias funciones para sus usuarios.

No obstante, algunas de estas funciones no se encuentran a la vista o conocimiento de algunos. Por ejemplo, la opción para responder con mensaje las llamadas, en caso de que el usuario no pueda atender o no se encuentre del todo disponible.

Pasos para responder con un mensaje las llamadas

Descarga en tu teléfono celular la versión beta de WhatsApp desde la página web de la app o desde Google Play Store.

Una vez instalado, abre WhatsApp y espera a recibir una llamada de prueba. Puedes pedirle a un familiar, amigo o alguien cercano que te llame para darle uso a la herramienta.

Ve a la sección de “Ajustes” y después a la pestaña de “Notificaciones”. Posteriormente, activa las opciones “Tono de conversación” y “Notificaciones en alta prioridad”.

Después de que recibas la llamada, aparecen tres botones en la pantalla. Entonces, presiona el botón de “Responder con mensaje” y selecciona uno de los predeterminados o crea el tuyo.

Eso es todo. Con estos cuatro sencillos pasos no volverás a frustrarte por recibir una llamada y no poder responderla.