Descubre con este truco con quién está hablando tu pareja en WhatsApp.

WhatsApp es la red social por excelencia para comunicarnos con nuestros seres queridos, pareja y amigos; sin embargo, existen algunos trucos para sacarle más provecho a esa popular app.

Se trata de un tip para descubrir con quién habla más tu pareja o amigo, y lo mejor es que no necesitas descargar una segunda aplicación para saberlo.

Lo primero que tienes que hacer es actualizar tu teléfono con la versión más actual de WhatsApp en tu celular; ya sea en iOS Store o Google Play.

Después debes de abrir WhatsApp y dirígete al apartado de ‘Ajustes’, luego ingresa a ‘Almacenamiento’ y finalmente a ‘Administrar Almacenamiento’.

En esta última pestaña se guarda un listado en orden de todas las personas con las que habla tu amigo o pareja. Cada conversación puede variar en peso dependiendo de los archivos intercambiados como fotos, videos, capturas de pantalla, documentos, audios y más.

Te puede interesar: Recordamos a Carmen Salinas con dos de sus icónicas películas.

WhatsApp realiza algunos cambios dentro de la app

Es bien sabido que WhatsApp tiene todo tipo de funciones para cuidar nuestra privacidad, ya que se puede ocultar la foto de perfil, el estado, las palomitas azules y más.

Sin embargo, el “en línea” que aparece en las conversaciones, es un dato que la plataforma de mensajería está por quitar para mejorar la privacidad de los usuarios.

“Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado que puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tu y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes”, subraya un comunicado en las redes sociales de la aplicación de la compañía META de Mark Zuckerberg.

También te puede interesar: Vehículo espacial identifica una “casa misteriosa” en la Luna. (VIDEO)