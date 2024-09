WhatsApp estrena función para ‘leer’ todas tus conversaciones con un solo toque

Si eres de las personas que tiene decenas de mensajes sin leer acumulados en WhatsApp, la aplicación de la familia Meta ha preparado una nueva función que te ayudará a deshacerte de las notificaciones y marcar como leídas todas tus conversaciones con un solo toque sin que tengas que leerlas realmente o sin que tengas que seleccionar chat por chat para usar esta herramienta.

WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas de mensajería instantánea más utilizadas en México y en otros países del mundo, es por ello que constantemente sus desarrolladores lanzan nuevas funciones para poder brindar un mejor servicio a los usuarios y una experiencia más intuitiva, rápida y fácil de usar.

¿Cuál es la nueva función de WhatsApp para marcar como leídos todos los mensajes?

La nueva función de WhatsApp te ayudará a quitar todas las notificaciones pendientes que tengas de mensajes que no has leído de una manera muy rápida, esto con el objetivo de que ya no almacenes chats sin leer. Se trata de un menú que te ayudará a marcar como vistas todas las conversaciones que no hayas abierto con solo tocar un botón.

Los pasos son muy sencillos y consisten en que abras la aplicación de WhatsApp, posteriormente deberás presionar el botón de tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha de la aplicación en los dispositivos Android y después deberás presionar la opción que dice ‘Marcar como leídos’. Una vez hecho lo anterior, todas tus notificaciones de mensajes sin leer desaparecerán.

Es importante mencionar que en los dispositivos iOS esta función ya lleva tiempo en WhatsApp, pero recientemente ha llegado a Android y es importante que los usuarios tengan conocimiento de esta herramienta que se ha convertido en la favorita de muchos a quienes no les gusta tener mensajes pendientes o sin abrir. Sin embargo, existe el peligro de marcar como leídas conversaciones importantes y perdernos de información que necesitábamos.