Desde el 25 de diciembre, WhatsApp no estará disponible: ¿Por qué?

Estamos cerrando el año pero con ello no finalizan las novedades tecnológicas en esta red social, las mismas que han sido muchas a lo largo de este año. Dicho esto, desde el 25 de diciembre WhatsApp no estará disponible en estos celulares.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

El espacio administrado por Meta, el mismo a cargo de Facebook e Instagram, ha implementado unas cuantas modificaciones que han sido muy bien bienvenidas por parte de sus usuarios y usuarias. Vale decir que esto era necesario si tenemos en cuenta que había mucha gente que expresaba mucha disconformidad para con este servicio. La renovación era necesarias y finalmente la implementaron y los resultados han sido buenos. Ahora bien, hay algunos celulares que dejarán de estar disponibles en exactamente 17 días, por ello pasemos a mencionarlos.

¿Cuáles son los celulares donde WhatsApp no estará disponible?

Los aparatos que no tendrán más WhatsApp son: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy X cover 2, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo, Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight y Archos 53 Platinum.

En caso que tengas un celular Android y quieras saber como es tu situación con este tema necesitas ciertas cuestiones esenciales: primero que todo desplazarte a los Ajustes de tu celular, luego desplázate a Información del sistema, después en la pestaña Android podrás ver el número de software que tienes, posteriormente debes saber que la mayoría de los aparatos ya se encuentra en Android 11 ó 12 y para finalizar si tienes una versión antigua es recomendable actualizar tu smartphone.

Ahora bien, es justo decir que no tienes obligación alguna de utilizar WhatsApp y que puedes desplazarte a otra red social que sea de tu agrado. Expresado este aspecto, es válido también que hagas algo si pretendes seguir usando esta plataforma.