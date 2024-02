¿Cómo obtener la última versión de WhatsApp Plus 2024?

Debido a que WhatsApp constantemente se encuentra innovando para adaptarse a las necesidades de comunicación actuales, se ha convertido en la aplicación de mensajería predilecta para millones de usuarios alrededor del mundo. Sin embargo, hay quienes no están satisfechos con la aplicación de Meta, pues les gustaría que se incluyeran otras funciones y se permitiera una mayor personalización. En este sentido, WhatsApp Plus 2024 se presenta como una opción atractiva. Por lo que, aquí te explico cómo descargar esta versión mejorada y los requisitos necesarios para su instalación.

¿Qué se necesita para instalar WhatsApp plus?

Antes de descargar WhatsApp Plus, es importante confirmar que tu dispositivo cumpla con los requisitos mínimos de compatibilidad. Si tienes un dispositivo Android, necesitarás tener la versión 4.1 o superior del sistema operativo, acceso a internet a través de datos móviles o Wi-Fi, y suficiente espacio de almacenamiento para instalar la aplicación. Si tienes un iPhone, necesitarás tener iOS 10 o superior, acceso a internet a través de datos móviles o Wi-Fi, y suficiente espacio de almacenamiento libre.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo? [VIDEO] ¡Aquí te lo decimos!

¿Cómo hago para instalar WhatsApp plus en mi celular?

Para instalar WhatsApp Plus en tu teléfono móvil tendrás que seguir un procedimiento detallado para asegurar una transición suave desde la versión oficial de WhatsApp. Realiza lo siguiente:



Primero, realiza una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp para proteger tus datos. Luego, desinstala la versión oficial de WhatsApp de tu teléfono. A continuación, descarga la última versión del APK de WhatsApp Plus V17.60 dando clic aquí. Permite a tu dispositivo la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas. Instala el APK descargado y sigue el proceso de instalación aceptando los términos de servicio de WhatsApp Plus V17.60. Por último, verifica tu número de teléfono e ingresa a configurar tu perfil en WhatsApp Plus.

También te puede interesar: WhatsApp: Descubre cómo activar el punto verde y qué significa

Una vez completados estos pasos, podrás disfrutar de todas las funciones avanzadas que WhatsApp Plus ofrece. Sin embargo, debes tener en cuenta que al tratarse de una aplicación no oficial, puede haber riesgos de seguridad y privacidad. Además, el uso de versiones modificadas de WhatsApp puede resultar en el bloqueo temporal o permanente de tu cuenta.

Así que, si estás dispuesto a asumir estos riesgos, WhatsApp Plus 2024 te ofrece una serie de funcionalidades extendidas y opciones de personalización que no encontrarás en la versión oficial. ¡Diviértete explorando todas las nuevas posibilidades que WhatsApp Plus tiene para ti!