Will Smith escala el edificio más alto del mundo. (VIDEO)

El nombre de Will Smith se volvió tendencia en todas las redes sociales tras lanzar el capítulo dos de su serie Best Shape of my life, donde se le vio escalando el edificio más alto del mundo.

El episodio se titula My secret shame y durante más de 20 minutos, se puede ver al actor de En Busca de la Felicidad vivir una sofocante aventura.

El artista de 53 años lanzó su documental hace unos días con la finalidad de hacer todo tipo de ejercicios para bajar de peso.

Will admitió que subió de peso durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, por lo que puso manos a la obra y así ponerse en forma.

Will Smith muestra espectaculares hazañas

Will Smith subió caminando el Burj Khalifa, un edificio localizado en Dubái y considerado el más alto del mundo por sus 828 metros de altura, equivalentes a 160 pisos.

La celebridad se tardó 61 minutos en subir los 160 pisos del recinto, donde llevó a cabo una impresionante escena para cerrar el momento con broche de oro.

Con el apoyo de arneses, el premiado actor escaló la estructura en forma de antena, que son los últimos 200 metros para alcanzar la punta.

Y cuando pensábamos que Willi Smith no podía inspirar más a sus fanáticos, el artista también nadó en la alberca más profunda del mundo.

“Un amigo me dijo que tenía que ver esta piscina, hay algo extraño en ella”, expresó Smith, quien antes de darse un chapuzón, fue supervisado por medio de un circuito de 56 cámaras.

